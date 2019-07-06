ГоловнаНовини
МоваЯзык
ШоуКияни

/свята

Івана Купала-2019: як гадати на кохання, гроші та удачу

40.7тЧитати матеріал російською

В ніч з 6 на 7 липня в Україні відзначають одне з найпопулярніших народних свят – Івана Купала.

Це одне з найбільш суперечливих і містичних свят в Україні, яке відзначають до цих пір. Головною традицією на Івана Купала є ворожіння. Вважається, що можна приворожити удачу, гроші і любов.

В Україні прийнято гадати в ніч на Івана Купала з 6 липня, після заходу сонця. У 2019 свято припадає в ніч з суботи на неділю. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як гадати на Івана Купала.

Обряди на Івана Купала: як гадати на любов

Обряди на Івана Купала: як гадати на любов

Ворожіння на кохання на вінках

Це вважається однією з найбільш поширених традицій на Івана Купала. Дівчата збирають польові квіти і плетуть з них вінки. Ввечері треба загадати бажання і пустити вінок на воду. Бажання, які загадують дівчата, повинні бути пов'язані з особистим життям. Якщо він поплив за течією, бажання збудеться, а якщо пристав до берега або потонув – це може означати, що бажання не збудеться або дівчина не вийде заміж в цьому році.

Новини
Івана Купала: що потрібно робити в свято, щоб не хворіти цілий рік

Ворожіння на гроші: стрибки через багаття

Ворожіння на ритуальному вогнищі – один з найулюбленіших ритуалів купальської ночі. Щоб дізнатися, що готує доля найближчим часом, слід з розбігу перестрибнути через вогонь. Якщо язики полум'я не доторкнулися до вас – це добрий знак успіху в коханні і передбачення достатку і багатства. А якщо вогонь зачепив ноги або одяг – у вас випаде чимало життєвих випробувань і розчарувань.

Івана Купала-2019: як гадати на кохання, гроші та удачу

KP. UA

Ворожіння на папороті

Кажуть, що в ніч на Івана Купала папороть розцвітає чарівним цвітом. Якщо дівчині подобалися кілька хлопців і вона не могла визначитися, тоді ворожили на папороті. Для ворожіння збиралися в лісі великою компанією рівно опівночі.

Для того, щоб дізнатися, хто стане судженим, потрібно було зірвати стільки гілочок, на скільки хлопців збиралася дівчина гадати. Після цього дівчата йшли до річки і опускали гілочки в воду. Притиснувши папороть рукою до дна, треба різко відпустити руку. Гілочка, яка спливе раніше всіх і вкаже на обранця, з яким буде довге і щасливе життя.

Івана Купала-2019: як гадати на кохання, гроші та удачу

Подробиці

Ворожіння на воді

Опівночі потрібно набрати в миску води, загадати бажання, пошепки проговорити його над посудиною, щоб "вода почула". Після цього в воду кидається невеликий камінчик або монета. Після того, як предмет впаде на дно, потрібно порахувати кола на воді. Якщо їх кількість парна – бажання збудеться, якщо непарна – то ні.

Ворожіння на снах

Вважається, що в ніч на Івана Купала сняться віщі сни, які вказують на майбутнє. Для того, щоб побачити віщий сон, потрібно увечері зібрати сім різних польових квіток і покласти під подушку, задаючи питання, що цікавить. Сон покаже, чи збудеться бажане найближчим часом.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про історію, традиції та обряди на Івана Купала. Читайте також про те, коли і скільки будуть відпочивати українці в 2019 році ..

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Івана Купала" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Івана Купала
Тег
свято
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
5
Смішно
23
Цікаво
1
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Dell Alex
Dell Alex
Для особо упоротых идиотов, в том числе из "Обоза", вы когда календари гоняете туда-сюда старайтесь помнить какие ваши религиозные праздники взяты из язычества и к чему они привязаны. Я, конечно, понимаю, что все религиозные люди безбашенны по оределению, однако не до такой же степени, чтобы не понимать элементарных вещей. Этот праздник отмечался в самую короткую ночь в году. Т.е. 2 недели назад (привет календарям) и прыгать через костер с венкои в поисках папоротника уже 2 недели как поздно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel