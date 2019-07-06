Івана Купала-2019: як гадати на кохання, гроші та удачу

В ніч з 6 на 7 липня в Україні відзначають одне з найпопулярніших народних свят – Івана Купала.

Це одне з найбільш суперечливих і містичних свят в Україні, яке відзначають до цих пір. Головною традицією на Івана Купала є ворожіння. Вважається, що можна приворожити удачу, гроші і любов.

В Україні прийнято гадати в ніч на Івана Купала з 6 липня, після заходу сонця. У 2019 свято припадає в ніч з суботи на неділю. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як гадати на Івана Купала.

Обряди на Івана Купала: як гадати на любов

Ворожіння на кохання на вінках

Це вважається однією з найбільш поширених традицій на Івана Купала. Дівчата збирають польові квіти і плетуть з них вінки. Ввечері треба загадати бажання і пустити вінок на воду. Бажання, які загадують дівчата, повинні бути пов'язані з особистим життям. Якщо він поплив за течією, бажання збудеться, а якщо пристав до берега або потонув – це може означати, що бажання не збудеться або дівчина не вийде заміж в цьому році.

Ворожіння на гроші: стрибки через багаття

Ворожіння на ритуальному вогнищі – один з найулюбленіших ритуалів купальської ночі. Щоб дізнатися, що готує доля найближчим часом, слід з розбігу перестрибнути через вогонь. Якщо язики полум'я не доторкнулися до вас – це добрий знак успіху в коханні і передбачення достатку і багатства. А якщо вогонь зачепив ноги або одяг – у вас випаде чимало життєвих випробувань і розчарувань.

KP. UA

Ворожіння на папороті

Кажуть, що в ніч на Івана Купала папороть розцвітає чарівним цвітом. Якщо дівчині подобалися кілька хлопців і вона не могла визначитися, тоді ворожили на папороті. Для ворожіння збиралися в лісі великою компанією рівно опівночі.

Для того, щоб дізнатися, хто стане судженим, потрібно було зірвати стільки гілочок, на скільки хлопців збиралася дівчина гадати. Після цього дівчата йшли до річки і опускали гілочки в воду. Притиснувши папороть рукою до дна, треба різко відпустити руку. Гілочка, яка спливе раніше всіх і вкаже на обранця, з яким буде довге і щасливе життя.

Подробиці

Ворожіння на воді

Опівночі потрібно набрати в миску води, загадати бажання, пошепки проговорити його над посудиною, щоб "вода почула". Після цього в воду кидається невеликий камінчик або монета. Після того, як предмет впаде на дно, потрібно порахувати кола на воді. Якщо їх кількість парна – бажання збудеться, якщо непарна – то ні.

Ворожіння на снах

Вважається, що в ніч на Івана Купала сняться віщі сни, які вказують на майбутнє. Для того, щоб побачити віщий сон, потрібно увечері зібрати сім різних польових квіток і покласти під подушку, задаючи питання, що цікавить. Сон покаже, чи збудеться бажане найближчим часом.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про історію, традиції та обряди на Івана Купала. Читайте також про те, коли і скільки будуть відпочивати українці в 2019 році ..

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