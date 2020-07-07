З Днем Івана Купала 2020! Привітання, смс, картинки та листівки
З 6 на 7 липня в Україні та інших країнах відзначається давнє народне свято – Іван Купала, яке традиційно супроводжується різноманітними іграми та гуляннями.
До свята OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання, смс, картинки і листівки.
Іван Купала – привітання у віршах
(Для друзів - кумедний вірш)
Друзі мої одружені
(А холостим – тим більше)!
Привітати вас? Ну, я змушений...
Із Купалою й не менше!
Потіли, чекали, не грішили,
Потребуючи вогнику з водичкою –
Так нехай з'являються сили!
А удача підвалить нишком!
Красуню за ручку хвать –
Роби з дівою, що захочеш!
Але голяка не танцювати:
Так репутацію підмочиш!
Рискни назватися: "Я – Іван!"
Миттєво будеш скинутий в річку!
Але випливеш – не диван!
Та можливо знайдеш обручку.
***
(Вірш для вічно зайнятих із порадою)
Я вітаю з днем купальським
Тебе, мій друже! Біжи швидше
Й засмагай хоч мало-мальськи!
Не чахни, нібито лист ти!
Плети вінок не надто тонким –
Кидай на воду цілий сніп!
Потім дивись в його воронку,
Поки той снопик не втонув!
Побачив посмішку красуні?
То швидше у воду до неї пирнув!
Цілуй, щоб мить була незабутньою,
Та й у світле майбутнє із нею зазирнув.
***
На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше сяй,
Всіх теплом ти зігрівай!
Нехай вам цей день несе
Вражень хороводи!
Нехай купальська вода
Дасть здоров'я та доброї пригоди!
***
(Привітання коханому)
Зі святом Купала вітаю я!
Мій коханий, ти доля моя!
Я тебе водою, буду поливати,
Біля річки широкої довго цілувати!
Ми віночки сплетемо на лузі з тобою
З красивих квітів і трави густої.
І тоді ми, милий, будемо довго жити,
І завжди один одного лагідно любити.
***
(Привітання з гумором)
Бажаю в ніч чарівну
У лісі не губитися,
На їжака не наступити,
В канаву не звалитися.
Не підпали когось поблизу,
Через багаття стрибаючи,
А потім спати йди до лісу,
Кохану зазиваючи!
***
(Привітання коханій)
У День Івана Купала, люба,
Я тобі багато щастя бажаю.
Щоб у цілющій воді купалася,
І такою ж красивою залишилася.
Веселися і води хороводи,
І опускай свій віночок на воду.
Ну а я твій віночок зловлю,
І пропозицію тобі зроблю.
Привітання на Івана Купала в прозі
Кажуть, сьогодні ніч чарівна, і бажання якщо загадати – збудеться, а сила трав цілюща на Купалу дарує благодать.
***
Підемо холодною водою вмиватися, підемо і стрибнемо через багаття. Іван Купала – час оновлюватися, та здобувати чарівні почуття.
***
Друг, гульнемо на Івана Купала так, щоб красуня зачарувала, в річку затягла і на все життя закохала в себе. А до кінця року буде, про що згадати. З Купалою тебе, виймай ніс з монітора і вперед гуляти!
***
З днем Купала вітаємо, тільки кращого бажаємо! Веселіться, відпочіньте, про друзів не забувайте. І закохатися побажайте, а дівчат (хлопців) не ображайте
***
На Івана на Купала життя почни своє спочатку! У річку швидко занурися і в красуню закохайся!
Привітання на Івана Купала – яскраві листівки та анімації
Як повідомляв OBOZREVATEL, свято Івана Купала має язичницьке коріння. Основні традиції на свято Івана Купала – стрибки через ритуальне багаття, ворожіння, пошуки цвіту папороті. У це свято існує багато заборон, а прикмети пов'язані із потойбічним і долею.