Івана Купала-2019: красиві та забавні привітання зі святом

Українці та жителі інших країн, розташованих на території Київської Русі, дочекалися найяскравішого свята, що запам'ятовується – Івана Купала, який й 2019 році відзначається із 6 на 7 липня.

Як відомо, такі події у молоді супроводжуються веселими гуляннями та стрибками через вогнище, але не у всіх є можливість весело провести час або поворожити. Тому OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кумедними привітаннями, щоб порадувати тих, хто не може гульнути на Івана Купала.

Іван Купала – привітання у віршах

Привітання на Івана Купала

(Для друзів - кумедний вірш)

Друзі мої одружені

(А холостим – тим більше)!

Привітати вас? Ну, я змушений...

Із Купалою й не менше!

Потіли, чекали, не грішили,

Потребуючи вогнику з водичкою –

Так нехай з'являються сили!

А удача підвалить нишком!

Красуню за ручку хвать –

Роби з дівою, що захочеш!

Але голяка не танцювати:

Так репутацію підмочиш!

Рискни назватися: "Я – Іван!"

Миттєво будеш скинутий в річку!

Але випливеш – не диван!

Та можливо знайдеш обручку.

***

(Вірш для вічно зайнятих із порадою)

Я вітаю з днем купальським

Тебе, мій друже! Біжи швидше

Й засмагай хоч мало-мальськи!

Не чахни, нібито лист ти!

Плети вінок не надто тонким –

Кидай на воду цілий сніп!

Потім дивись в його воронку,

Поки той снопик не втонув!

Побачив посмішку красуні?

То швидше у воду до неї пирнув!

Цілуй, щоб мить була незабутньою,

Та й у світле майбутнє із нею зазирнув.

***

На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше сяй,

Всіх теплом ти зігрівай!

Нехай вам цей день несе

Вражень хороводи!

Нехай купальська вода

Дасть здоров'я та доброї пригоди!

***

(Привітання коханому)

Зі святом Купала вітаю я!

Мій коханий, ти доля моя!

Я тебе водою, буду поливати,

Біля річки широкої довго цілувати!

Ми віночки сплетемо на лузі з тобою

З красивих квітів і трави густої.

І тоді ми, милий, будемо довго жити,

І завжди один одного лагідно любити.

***

(Привітання з гумором)

Бажаю в ніч чарівну

У лісі не губитися,

На їжака не наступити,

В канаву не звалитися.

Не підпали когось поблизу,

Через багаття стрибаючи,

А потім спати йди до лісу,

Кохану зазиваючи!

***

(Привітання коханій)

У День Івана Купала, люба,

Я тобі багато щастя бажаю.

Щоб у цілющій воді купалася,

І такою ж красивою залишилася.

Веселися і води хороводи,

І опускай свій віночок на воду.

Ну а я твій віночок зловлю,

І пропозицію тобі зроблю.

Привітання на Івана Купала в прозі

Кажуть, сьогодні ніч чарівна, і бажання якщо загадати – збудеться, а сила трав цілюща на Купалу дарує благодать.

***

Підемо холодною водою вмиватися, підемо і стрибнемо через багаття. Іван Купала – час оновлюватися, та здобувати чарівні почуття.

***

Друг, гульнемо на Івана Купала так, щоб красуня зачарувала, в річку затягла і на все життя закохала в себе. А до кінця року буде, про що згадати. З Купалою тебе, виймай ніс з монітора і вперед гуляти!

***

З днем Купала вітаємо, тільки кращого бажаємо! Веселіться, відпочіньте, про друзів не забувайте. І закохатися побажайте, а дівчат (хлопців) не ображайте

***

На Івана на Купала життя почни своє спочатку! У річку швидко занурися і в красуню закохайся!

Привітання на Івана Купала – яскраві листівки та анімації

Як повідомляв OBOZREVATEL, свято Івана Купала має язичницьке коріння. Основні традиції на свято Івана Купала – стрибки через ритуальне багаття, ворожіння, пошуки цвіту папороті. У це свято існує багато заборон, а прикмети пов'язані із потойбічним і долею.

Маг ведичної традиції Ігор Мехеда також озвучив найпотужніші обряди на Івана Купала. Як гадати на любов, гроші та удачу – читайте за посиланням.

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