Іоанн Златоуст: що категорично не можна робити 26 листопада

У четвер, 26 листопада, православна церква вшановує пам'ять святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського.

У народі свято відоме як Златоуст, або Іван Златоуст. До цього дня зазвичай завершувалися всі роботи в полі, люди готувалися до сильних морозів. Детальніше про традиції та прикмети свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто такий Іван Златоуст

Іоанн Златоуст шанується як один із засновників Константинопольського патріархату та один з трьох Вселенських святителів і вчителів, разом з Григорієм Богословом і Василем Великим. Жив він у 4-5 століттях.

Народився Іоанн Златоуст в Антіохії в сім'ї чиновника. Батько його помер незабаром після народження сина, а мати не стала більше виходити заміж і присвятила себе вихованню дитини. Іоанн отримав гарну освіту; в ранньому віці він став вивчати Святе Письмо, після чого вирішив прийняти християнство.

Іоанн Златоуст жив він у 4-5 століттях Wikipedia

Коли святий став ченцем, його вважали гідним кандидатом для посади єпископа, але Златоуст ухилився від сану і вирушив до пустелі, де проводив час в усамітненні та молитві. Наступні кілька років святитель присвятив написанню богословських книг, а 386 року був висвячений в пресвітери і став проповідувати Слово Боже народу.

Іоанн виявився талановитим проповідником і блискучим оратором, за що від своєї пастви отримав прізвисько Златоуст. Протягом двадцяти років святитель проповідував у храмі, займався написанням навчань, бесід, похвал, а 397 року був призначений архієпископом Константинопольським. Останні роки життя святого пройшли у вигнанні через викриття розбещеності імператорського двору. Останніми словами Іоанна Златоуста були "Слава Богу за все!". Він помер 14 вересня 407 року.

Традиції в день Іоанна Златоуста

Святителю Іоанну Златоусту прийнято молитися про справедливий суд над шахраями і хабарниками. Також святого просять про допомогу в навчанні, лікуванні дефектів мовлення, позбавлення від депресії і переживань.

Після відвідин храму цього дня за давніх часів починали ліпити вареники. Вважалося, що чим більше наліпити, тим успішніше буде наступний рік.

Вирушати в далеку дорогу в день Іоанна Златоуста вважалося доброю прикметою: в народі казали, що подорож буде вдалою.

26 листопада стежили за прикметами, щоб передбачити погоду на майбутнє Pixabay

Що не можна робити 26 листопада

Лаятися, злитися, сваритися, лихословити – "інакше Бог молитов не почує".

Прикмети на 26 листопада

Дерева вкрилися інеєм, йдуть опади – буде урожайний рік.

Зайці тікають із лісу – буде холоднеча.

Сніг падає великими пластівцями – буде легкий мороз.

Каркають ворони – до відлиги.

Чумацький шлях добре видно – до холоднечі.

Зірки яскраво світять у небі – до снігопаду й похолодання.

Молитва Іоанна Златоуста

Святой Иоанн, одари нас вразумлением, чтобы распознавать истину. Чтобы знания наши вели нас вперед и облегчали жизнь всех тех, кто нуждается в нашей и твоей помощи. Помоги страдающим избавиться от груза душевного и помыслов недобрых, подари им исцеление, дабы жизнь их стала легкой. Аминь. *** О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси, сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Мы же, грешнии (имена), по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще; сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку злобу, недоброжелательство, гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада 2020 року в США відзначається День подяки – одне з улюблених національних свят у цій країні.