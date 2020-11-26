Іоанн Златоуст: що категорично не можна робити 26 листопада

У четвер, 26 листопада, православна церква вшановує пам'ять святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського.

У народі свято відоме як Златоуст, або Іван Златоуст. До цього дня зазвичай завершувалися всі роботи в полі, люди готувалися до сильних морозів. Детальніше про традиції та прикмети свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Іоанн Златоуст шанується як один із засновників Константинопольського патріархату та один з трьох Вселенських святителів і вчителів, разом з Григорієм Богословом і Василем Великим. Жив він у 4-5 століттях.

Народився Іоанн Златоуст в Антіохії в сім'ї чиновника. Батько його помер незабаром після народження сина, а мати не стала більше виходити заміж і присвятила себе вихованню дитини. Іоанн отримав гарну освіту; в ранньому віці він став вивчати Святе Письмо, після чого вирішив прийняти християнство.

Коли святий став ченцем, його вважали гідним кандидатом для посади єпископа, але Златоуст ухилився від сану і вирушив до пустелі, де проводив час в усамітненні та молитві. Наступні кілька років святитель присвятив написанню богословських книг, а 386 року був висвячений в пресвітери і став проповідувати Слово Боже народу.

Іоанн виявився талановитим проповідником і блискучим оратором, за що від своєї пастви отримав прізвисько Златоуст. Протягом двадцяти років святитель проповідував у храмі, займався написанням навчань, бесід, похвал, а 397 року був призначений архієпископом Константинопольським. Останні роки життя святого пройшли у вигнанні через викриття розбещеності імператорського двору. Останніми словами Іоанна Златоуста були "Слава Богу за все!". Він помер 14 вересня 407 року.

Святителю Іоанну Златоусту прийнято молитися про справедливий суд над шахраями і хабарниками. Також святого просять про допомогу в навчанні, лікуванні дефектів мовлення, позбавлення від депресії і переживань.

Після відвідин храму цього дня за давніх часів починали ліпити вареники. Вважалося, що чим більше наліпити, тим успішніше буде наступний рік.

Вирушати в далеку дорогу в день Іоанна Златоуста вважалося доброю прикметою: в народі казали, що подорож буде вдалою.

Лаятися, злитися, сваритися, лихословити – "інакше Бог молитов не почує".

Дерева вкрилися інеєм, йдуть опади – буде урожайний рік.

Зайці тікають із лісу – буде холоднеча.

Сніг падає великими пластівцями – буде легкий мороз.

Каркають ворони – до відлиги.

Чумацький шлях добре видно – до холоднечі.

Зірки яскраво світять у небі – до снігопаду й похолодання.

Святой Иоанн, одари нас вразумлением, чтобы распознавать истину. Чтобы знания наши вели нас вперед и облегчали жизнь всех тех, кто нуждается в нашей и твоей помощи. Помоги страдающим избавиться от груза душевного и помыслов недобрых, подари им исцеление, дабы жизнь их стала легкой. Аминь. *** О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси, сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Мы же, грешнии (имена), по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще; сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку злобу, недоброжелательство, гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада 2020 року в США відзначається День подяки – одне з улюблених національних свят у цій країні.