Іоанн Богослов 9 жовтня: що обов'язково потрібно зробити в свято

У п'ятницю, 9 жовтня, православна церква вшановує пам'ять святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова, найвірнішого з учнів Ісуса Христа.

Так, в цей день віруючі згадують кончина святого. У народі свято відоме як Богослов, Іван-мандрівник, Шептун покривний. Детальніше про традиції, історії, прикмети і заборонах свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто такий Іван Богослов

Апостол Іоанн Богослов був одним з улюблених учнів Ісуса Христа, а також автором Євангелія від Іоанна, Книги Одкровення і трьох послань Нового Завіту.

За свою жертовну любов і велику чистоту Іоанн Богослов був особливо любимо Спасителем. Він був присутній при воскресінні дочки Яіра і був свідком Преображення Господнього.

Разом з Дівою Марією святий плакав біля підніжжя Хреста, на якому був розп'ятий Ісус. Там же він почув, як Спаситель назвав його сином Пресвятої Богородиці. Тому після воскресіння Ісуса Христа Іоанн дбав про Божу Матір до самого її Успіння.

Іоанн Богослов був особливо любимо Спасителем pravlife.org

Традиції на Іоанна Богослова: що потрібно зробити

У народі Іоанн Богослов вважався покровителем мандрівників. Йому молилися, вирушаючи в далеку дорогу. Також святий вважається наставником іконного справи. За переказами, він зробив вправного іконописця з простого пастуха гусей.

До цього дня зазвичай закінчувався сівбу озимих. У народному календарі 9 жовтня – початок осіннього сезону весіль. Основні гуляння починалися на Покрову, тому день Івана Богослова називали цвірінькають покривним.

Прикмети на 9 жовтня

На Іоанна Богослова випав перший сніг – зима прийде на Михайлов день (21 листопада).

Дощ зі снігом – в січні тричі трапиться відлига.

9 жовтня тепло і сонячно – наступний червня буде дощовим і холодним.

Рожевий захід – до вітрам.

Дощ на Іванов день буде лити три тижні.

Граки відлетіли – скоро сніг випаде.

Сильний листопад – до похолодання і швидкої зими.

Перший сніг на Іоанна Богослова – зима прийде на Михайлов день 21 листопада Pixabay

Що не можна робити в свято

Лихословити, лаятися, сперечатися, злитися, лицемірити, заздрити, ревнувати – погані слова і помисли, згідно приймете, загрожують низкою невдач.

Одягати стару або незручне взуття – марновірство свідчить, що життєвий шлях буде важким і тернистим.

Починати нові справи.

Лінуватися.

Забобонні люди побоюються їсти цибулю і часник – щоб чиряки не з'явились.

Молитва Іоанна Богослова

Про великий апостоле, євангелісті гучний, Богослова витончений, тайновідче невимовних одкровень, девственніче і коханий наперсніче Христов Івана! Прийми нас, грішних, під твоє сильне заступництво вдаються. Випроси у Всещедраго Чоловіколюбця Христа Бога нашого, Іже перед вичіски твоїми Кров Свою за нас, непотребния раби Своя, ізліянних, щоб я не пом'яне беззаконь наших, але хай помилує нас і зробить з нами за милістю Своєю: нехай дасть нам здоров'я душевне і тілесне, всяке благополуччя і достаток, наставляючи нас звертатись она во славу Його, Творця, Спасителя і Бога нашого, по кончині ж временния життя нашого від немилосердних мучителів на повітряних поневіряння та позбавить нас, і так нехай досягнемо, тобою водимо і покриваемості, Горнього онаго Єрусалиму, егоже славу ти в одкровенні спів єси, нині ж нескончаемия радості насолоджуєшся. Про великий Івана! Збережи вся гради і країни християнські, храм, службовців і тих, хто молиться в ньому, від голоду, губітельства, боягуза і потопу, вогню і меча, навали чужинців і розбрату; визволи нас від усякої біди і напасті і молитвами твоїми відверни від нас праведний гнів Божий, і Його милосердя нам випроси, так укупі з тобою сподобилися прославляті в невечірньому дні пресвяте ім'я Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь.

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