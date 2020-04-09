Головна Новини
9 квітня • оновлено в 06:33
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Іменини Олександра: гарні привітання з Днем ангела

1.2т
Читати матеріал російською

За православним календарем на 2020 рік 9 квітня відзначається День ангела Олександра.

До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, відео та привітання у віршах і прозі з іменинами Саші.

З Днем ангела Олександра: привітання

З Днем ангела Олександра: привітання

listivki.olkol.com

Привітання в День ангела Олександра: вірші та проза

Именины – это славный праздник,

К тебе ангел спускается с небес,

Несет тебе удачу, счастье, радость,

Оберегает от неудач и бед.

Пусть все тобой задуманное сбывается,

Пускай успех всегда улыбается,

Пусть будет твердой почва под ногами всегда,

Пусть наградит тебя, Санек, судьба сполна.

***

З Днем ангела Олександра: листівки

З Днем ангела Олександра: листівки

otkritkiok.ru

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Олександра,

Прийми привітання!

***

З Днем ангела Олександра: листівки

З Днем ангела Олександра: листівки

listivki.olkol.com

Саша, дорогой, в твой День ангела пожелаю тебе быть всегда на позитиве, не останавливаться ни пред чем, смело и красиво писать длинную историю счастья и любви своей жизни, в которой непременно будет место для светлых мечтаний и великих дел.

З Днем ангела Олександра: листівки

З Днем ангела Олександра: листівки

З Днем ангела Олександра: листівки

listivki.olkol.com

З Днем ангела Олександра: листівки

З Днем ангела Олександра: листівки

otkritkiok.ru

З Днем ангела Олександра: листівки

З Днем ангела Олександра: листівки

listivki.olkol.com

З Днем ангела Олександра: листівки

З Днем ангела Олександра: листівки

otkritkiok.ru

З Днем ангела Олександра: листівки

З Днем ангела Олександра: листівки

listivki.olkol.com

З Днем ангела Олександра: листівки

З Днем ангела Олександра: листівки

listivki.olkol.com

З Днем ангела Олександра: листівки

З Днем ангела Олександра: листівки

listivki.olkol.com

З Днем ангела Олександра: листівки

З Днем ангела Олександра: листівки

listivki.olkol.com

З Днем ангела Олександра: листівки

З Днем ангела Олександра: листівки

otkritkiok.ru

Іменини Олександра: відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли буде Лазарева субота 2020 і що не можна робити в це велике свято.

За матеріалами: facedobra.com, pozdravik.ru, pozdravok.ru.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
свято традиции церква релігія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady свята

Коронавірус. Найважливіше

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги