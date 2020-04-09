Іменини Олександра: гарні привітання з Днем ангела

За православним календарем на 2020 рік 9 квітня відзначається День ангела Олександра.

До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, відео та привітання у віршах і прозі з іменинами Саші.

З Днем ангела Олександра: привітання listivki.olkol.com

Привітання в День ангела Олександра: вірші та проза

Именины – это славный праздник,

К тебе ангел спускается с небес,

Несет тебе удачу, счастье, радость,

Оберегает от неудач и бед.

Пусть все тобой задуманное сбывается,

Пускай успех всегда улыбается,

Пусть будет твердой почва под ногами всегда,

Пусть наградит тебя, Санек, судьба сполна.

***

З Днем ангела Олександра: листівки otkritkiok.ru

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Олександра,

Прийми привітання!

***

З Днем ангела Олександра: листівки listivki.olkol.com

Саша, дорогой, в твой День ангела пожелаю тебе быть всегда на позитиве, не останавливаться ни пред чем, смело и красиво писать длинную историю счастья и любви своей жизни, в которой непременно будет место для светлых мечтаний и великих дел.

З Днем ангела Олександра: листівки

З Днем ангела Олександра: листівки listivki.olkol.com

З Днем ангела Олександра: листівки otkritkiok.ru

З Днем ангела Олександра: листівки listivki.olkol.com

З Днем ангела Олександра: листівки otkritkiok.ru

З Днем ангела Олександра: листівки listivki.olkol.com

З Днем ангела Олександра: листівки listivki.olkol.com

З Днем ангела Олександра: листівки listivki.olkol.com

З Днем ангела Олександра: листівки listivki.olkol.com

З Днем ангела Олександра: листівки otkritkiok.ru

Іменини Олександра: відео з привітаннями

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За матеріалами: facedobra.com, pozdravik.ru, pozdravok.ru.

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