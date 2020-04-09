Іменини Олександра: гарні привітання з Днем ангела

За православним календарем на 2020 рік 9 квітня відзначається День ангела Олександра.
До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, відео та привітання у віршах і прозі з іменинами Саші.
З Днем ангела Олександра: привітання
listivki.olkol.com
Привітання в День ангела Олександра: вірші та проза
Именины – это славный праздник,
К тебе ангел спускается с небес,
Несет тебе удачу, счастье, радость,
Оберегает от неудач и бед.
Пусть все тобой задуманное сбывается,
Пускай успех всегда улыбается,
Пусть будет твердой почва под ногами всегда,
Пусть наградит тебя, Санек, судьба сполна.
***
З Днем ангела Олександра: листівки
otkritkiok.ru
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Олександра,
Прийми привітання!
***
З Днем ангела Олександра: листівки
listivki.olkol.com
Саша, дорогой, в твой День ангела пожелаю тебе быть всегда на позитиве, не останавливаться ни пред чем, смело и красиво писать длинную историю счастья и любви своей жизни, в которой непременно будет место для светлых мечтаний и великих дел.
З Днем ангела Олександра: листівки
З Днем ангела Олександра: листівки
listivki.olkol.com
З Днем ангела Олександра: листівки
otkritkiok.ru
З Днем ангела Олександра: листівки
listivki.olkol.com
З Днем ангела Олександра: листівки
otkritkiok.ru
З Днем ангела Олександра: листівки
listivki.olkol.com
З Днем ангела Олександра: листівки
listivki.olkol.com
З Днем ангела Олександра: листівки
listivki.olkol.com
З Днем ангела Олександра: листівки
listivki.olkol.com
З Днем ангела Олександра: листівки
otkritkiok.ru
Іменини Олександра: відео з привітаннями
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За матеріалами: facedobra.com, pozdravik.ru, pozdravok.ru.
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