Іменини 9 жовтня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
День ангела 9 жовтня святкують чоловіки з іменами Володимир, Єфрем, Іван, Тихон. Жіночі імена на цю дату в церковному календарі не представлено.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 9 жовтня: чоловічі імена
Володимир – ім'я давньоруського походження. Трактується як "який володіє світом".
Єфрем – ім'я походить від давньоєврейського імені Ефрайім, яке означає "плідний".
Іван – ім'я єврейського походження, перекладається як "Яхве (Бог) помилував", "Яхве нехай буде милостивий", "Благодать Божа".
Тихон – ім'я в перекладі з грецької мови означає "доля", "випадок".
Іменини 9 жовтня: жіночі імена
В цей день в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 9 жовтня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.
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