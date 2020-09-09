Іменини 9 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

Іменини вважаються духовним днем народження. Фото: Pixabay
День ангела 9 вересня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Мефодій, Михайло, Никон, Осія, Пімен, Сава, Степан, а також жінки на ім'я Анфіса.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".
Володимир – слов'янське ім'я, трактується як "той, що володіє світом".
Дмитро – ім'я грецького походження. Трактується як "присвячений богині Деметрі" (давньогрецькій богині землі й родючості).
Іоанн (Іван) – ім'я давньоєврейського походження. Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".
Мефодій – ім'я грецького походження, перекладається як "методичний, упорядкований".
Михайло – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Богуподібний", "хто як Бог" і "той, хто подібний до Бога".
Никон – ім'я грецького походження. Значення імені – "який перемагає".
Осія – ім'я єврейського походження, означає "допомога, порятунок".
Пімен – ім'я грецького походження. Значення імені – "пастир".
Сава – в перекладі з давньоарамейської означає "старий, старець, мудрець".
Степан – у перекладі з давньогрецької "стефанос" означає "вінок", "корона".
Анфіса – грецьке ім'я, утворене від "анфос" – "квітка".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків та дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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