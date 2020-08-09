Іменини 9 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 9 серпня відзначають чоловіки з іменами Амвросій, Герман, Іван, Макар, Мефодій, Наум, Микола, Пантелеймон, Платон, Сава, а також жінки з ім'ям Анфіса.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 9 серпня: чоловічі імена

Амвросій – ім'я грецького походження. Значення імені – "той, що не вмирає".

Герман – ім'я латинського походження, утворене від лат. Germanus – "єдиноутробний", "близький", "рідний".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Макарій, Макар – ім'я грецького походження. Значення імені – "блаженний, щасливий".

Мефодій – ім'я, грецького походження, перекладається як "методичний, упорядкований".

Наум – біблійне ім'я. Значення імені – "Господь втішив".

Микола – ім'я в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Пантелеймон – ім'я грецького походження. Трактується як "досконалість", "найвищий ступінь" або "милосердний", "милостивий".

Платон – ім'я грецького походження. Значення імені – "широкоплечий".

Савва – ім'я єврейського походження, перекладається як "старий, старець, мудрець".

Іменини 9 серпня: жіночі імена

Анфіса – ім'я грецького походження. Значення імені – "квітуча".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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