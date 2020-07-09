Іменини 9 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

9 липня в церковному календарі представлено лише чоловічі імена. Ілюстративне фото / FREE IMAGES

День ангела 9 липня відзначають чоловіки з іменами Георгій, Давид, Денис, Єгор, Іван, Тихон, Павло, Ян. Жіночих імен сьогодні в православному календарі не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яке ім'я дати дитині, народженій цього дня, як назвати при хрещенні та кого вітають з іменинами.

Іменини 9 липня: чоловічі імена

Георгій – ім'я грецького походження, походить від "Георгіос" – "хлібороб".

Єгор – давньоруський варіант імені Георгій.

Давид – ім'я давньоєврейського походження, в перекладі означає "улюблений", "улюбленець".

Денис, Діонісій – походить від давньогрецького імені Діонісіос, що означає "належить Діонісу".

Іван – ім'я давньоєврейського походження. Його старовинна форма, Іоанн, перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Тихон – ім'я грецького походження, перекладається як "щасливий жереб" або "удача".

Павло – ім'я латинського походження, утворене від paulus – "малий", "невеликий".

Ян – слов'янський варіант імені Іван.

Іменини 9 липня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 9 липня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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