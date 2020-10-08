Іменини 8 жовтня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 8 жовтня відзначають чоловіки з іменами Афанасій, Герман, Євген, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Феодосій, а також жінки на ім'я Єфросинія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 8 жовтня: чоловічі імена

Афанасій – ім'я грецького походження, що означає "безсмертний".

Герман – ім'я латинського походження, означає "єдиноутробний", "близький", "рідний".

Євген – в перекладі з давньогрецької ім'я означає "благородний, знатний".

Максим – ім'я латинського походження. Значення імені – "найбільший, найвеличніший".

Микола – в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Павло – ім'я в перекладі з латинської мови означає "маленький", "незначний", "малюк".

Прохор – ім'я грецького походження, в перекладі означає "керуючий хором", а також "той, хто перед хором".

Роман – ім'я римського походження, перекладається як "римлянин" або "римський".

Сергій – ім'я латинського походження, означає "високий" або "вельмишановний".

Феодосій – ім'я грецького походження, означає "Богом даний".

Іменини 8 жовтня: жіночі імена

Єфросинія – ім'я грецького походження, перекладається як "яка мислить благо, радісна".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог назвав п'ять головних помилок чоловіків у стосунках.