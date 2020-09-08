Іменини 8 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
День ангела 8 вересня відзначають чоловіки з іменами Адріан, Віктор, Георгій, Дмитро, Єгор, Петро, Роман, а також жінки з іменами Марія і Наталя.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 8 вересня: чоловічі імена
Адріан – латинське чоловіче ім'я, що походить від імені Hadrianus – "адріатичний".
Віктор – ім'я латинського походження, походить від лат. Victor – "переможець".
Георгій – ім'я походить від давньогрецького слова "георгос", що означає "який бробляє землю", "хлібороб".
Дмитро – ім'я грецького походження. Трактується "присвячений богині Деметрі" (давньогрецькій богині землі та родючості).
Єгор – варіант імені Георгій.
Петро – ім'я в перекладі з давньогрецької мови означає "скеля, камінь".
Роман – ім'я латинського походження, перекладається як "римлянин" або "римський".
Іменини 8 вересня: жіночі імена
Марія – давньоєврейське ім'я біблійного походження, походить від Маріам. Ім'я перекладається по-різному: "гіркота", "бунт", "пані", "кохана, бажана".
Наталя – ім'я утворено від латинського слова natalis, що означає – "рідна". Трактується також як "благословенна", "різдвяна".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені знайшли вітамін, який рятує від запаморочення.