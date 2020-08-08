Іменини 8 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 8 серпня відзначають чоловіки з іменами Єрмолай, Гнат, Мойсей, Сергій, Федір, а також жінки з ім'ям Параскева.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 8 серпня: чоловічі імена

Єрмолай – ім'я грецького походження. Значення імені – "народ Гермеса" (бог торгівлі).

Гнат – ім'я походить від римського родового імені етруського походження – Egnatius. Перекладається як "вогненний".

Мойсей – давньоєврейське чоловіче ім'я. За однією версією, має єгипетське походження і означає "дитя". За іншою, значення імені – "витягнутий або врятований з води" (так могла назвати немовля єгипетська принцеса, знайшовши його в очереті на березі річки).

Сергій – ім'я латинського походження, означає "високий" або "вельмишановний".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Іменини 8 серпня: жіночі імена

Парасковія – слов'янський варіант грецького імені Параскева. Перекладається як "день приготування, переддень або вечір перед суботою, перед Паскою; п'ятниця".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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