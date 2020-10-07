Іменини 7 жовтня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 7 жовтня відзначають чоловіки з іменами Антон, Владислав, Давид, Степан, а також жінки на ім'я Фекла.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 7 жовтня: чоловічі імена

Антон – ім'я латинського або грецького походження, тлумачиться як утворене від імені Antonius або "змагатися", "вступати в бій".

Владислав – ім'я слов'янського походження, означає "який володіє славою".

Давид – ім'я давньоєврейського походження, в перекладі означає "улюблений", "улюбленець".

Степан – ім'я грецького походження; утворено від "стефанос" – "вінок, вінець, корона, діадема".

Іменини 7 жовтня: жіночі імена

Фекла – ім'я в перекладі з давньогрецької мови означає "слава Божа".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше між фігурою чоловіка та його батьківськими якостями було знайдено зв'язок.