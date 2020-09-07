Іменини 7 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
День ангела 7 вересня відзначають чоловіки з іменами Варфоломій, Епіфан, Іван, Міна, Ренат, Тит, а також жінки з іменами Синклитикія та Регіна.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 7 вересня: чоловічі імена
Варфоломій – ім'я арамейського походження, перекладається як "син Толмая" або "син Птоломея".
Єпіфан – ім'я грецького походження, означає "славний, знатний".
Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".
Міна – ім'я єгипетського походження, означає "любов".
Ренат – ім'я утворено від латинського renatus – "заново народжений", "відроджений".
Тит – ім'я латинського походження, означає "честь, шана".
Іменини 7 вересня: жіночі імена
Синклитикія – ім'я грецького походження, означає "сенатська, сенаторша".
Регіна – в перекладі з латині означає "цариця" або "королева".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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