Іменини 7 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 7 вересня відзначають чоловіки з іменами Варфоломій, Епіфан, Іван, Міна, Ренат, Тит, а також жінки з іменами Синклитикія та Регіна.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 7 вересня: чоловічі імена

Варфоломій – ім'я арамейського походження, перекладається як "син Толмая" або "син Птоломея".

Єпіфан – ім'я грецького походження, означає "славний, знатний".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Міна – ім'я єгипетського походження, означає "любов".

Ренат – ім'я утворено від латинського renatus – "заново народжений", "відроджений".

Тит – ім'я латинського походження, означає "честь, шана".

Іменини 7 вересня: жіночі імена

Синклитикія – ім'я грецького походження, означає "сенатська, сенаторша".

Регіна – в перекладі з латині означає "цариця" або "королева".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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