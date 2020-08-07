Іменини 7 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 7 серпня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Макар, Христофор, а також жінки з іменами Анна, Євпраксія, Іраїда та Олімпіада.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 7 серпня: чоловічі імена

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Макарій, Макар – ім'я грецького походження. Значення імені – "блаженний, щасливий".

Христофор – ім'я грецького походження. Трактується як "носить у собі Христа", "який шанує Христа".

Іменини 7 серпня: жіночі імена

Анна – ім'я єврейського походження. Означає "блага, прихильна".

Євпраксія – ім'я грецького походження, означає "благоденство, щастя, процвітання" або "добрі вчинки".

Іраїда – ім'я грецького походження. Значення імені – "з роду Гери", богині грецької міфології.

Олімпіада – в перекладі з грецької означає "та, що оспівує Небо, що оспівує богів".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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