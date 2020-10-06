Іменини 6 жовтня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 6 жовтня відзначають чоловіки з іменами Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, а також жінки на ім'я Раїса.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 6 жовтня: чоловічі імена

Андрій – ім'я грецького походження, перекладається як "чоловік", "мужній".

Іоанн (Іван) – ім'я єврейського походження, перекладається як "Яхве (Бог) помилував", "Яхве нехай буде милостивий", "Благодать Божа".

Інокентій – ім'я латинського походження, перекладається як "безневинний".

Микола – в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Петро – ім'я в перекладі з давньогрецької мови означає "скеля, камінь".

Іменини 6 жовтня: жіночі імена

Раїса – ім'я грецького або арабського походження; тлумачиться як усічена форма імені Іраїда ("героїня", "донька героя", "з роду Гери") або "начальник", "ватажок".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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