Іменини 6 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 6 вересня відзначають чоловіки з іменами Арсеній, Георгій, Євтихій, Петро, Козьма, а також жінки на ім'я Сіра.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 6 вересня: чоловічі імена

Арсеній – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "чоловічий" або "мужній".

Георгій – ім'я походить від давньогрецького слова "георгос", що означає "який обробляє землю", "хлібороб".

Євтихій – ім'я грецького походження, перекладається як "щасливий", "великодушний", "веселий".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови означає "скеля, камінь".

Козьма – ім'я грецького походження, означає "світ".

Іменини 6 вересня: жіночі імена

Сіра – грецьке ім'я. Значення імені – "продовження", "союз".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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