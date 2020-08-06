Іменини 6 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 6 серпня відзначають чоловіки з Анатолій, Афанасій, Борис, Роман, Давид, Іларіон, Іван, Микола, Полікарп, а також жінки з іменем Христина.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 6 серпня: чоловічі імена

Анатолій – ім'я грецького походження, що перекладається як "схід".

Афанасій, Опанас – ім'я грецького походження, що означає "безсмертний".

Борис – за однією з версій, ім'я має монгольське походження: від "bogori" – "маленький". За іншою, утворено від старослов'янського імені Борислав і має значення "славний в боротьбі", "борець".

Роман – ім'я походить від латинського слова "романус", в перекладі означає "римський", "римлянин", "з Риму".

Давид – ім'я давньоєврейського походження, означає "коханий", "улюбленець".

Іларіон – ім'я грецького походження. Вважається, що воно утворене від слова "хіларіос" і означає "веселий" або "радісний".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Микола – ім'я в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Полікарп – у перекладі з давньогрецької мови ім'я означає "багатий на плоди", "багатоплідний".

Іменини 6 серпня: жіночі імена

Христина – в перекладі з грецької ім'я означає "імені Христа" або "присвячена Христу".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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