Іменини 6 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 6 липня відзначають чоловіки з іменами Антон, Артем, Артемій, Олексій, Олександр, Осип, Митрофан, Петро, Герман, Федір, Святослав, Кузьма, а також жінки на ім'я Агрипина.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого сьогодні вітають з іменинами.

Іменини 6 липня: чоловічі імена

Антон – ім'я походить від давньогрецького "змагатися", "вступати в бій".

Артемій – походить від давньогрецького "присвячений Артеміді".

Артемій – розмовна форма імені Артемій.

Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".

Олександр – ім'я в перекладі з грецького означає "захищає людей".

Осип – варіант біблійного імені Йосеф (Йосип), що означає "Бог нехай Господь".

Митрофан – ім'я грецького походження, означає "матір'ю явлений".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".

Герман – ім'я латинського походження, утворене від Germanus – "єдиноутробний", "близький", "рідний".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Святослав – слов'янське ім'я, означає "священна слава", за іншою версією – "славний святістю".

Кузьма – ім'я грецького походження, перекладається як "мир".

Іменини 6 липня: жіночі імена

Агрипина – жіноча форма імені римського імені Агріппа. За однією з версій це ім'я означало дітей, що народилися вперед ногами.

Під такими іменами варто хрестити дітей, народжених в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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