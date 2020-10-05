Іменини 5 жовтня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 5 жовтня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Макар, Микола, Петро, Феодосій. Жіночі імена на цю дату в церковному календарі не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 5 жовтня: чоловічі імена

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Макар – ім'я в перекладі з грецького означає "блаженний, щасливий" або "який благоденствує".

Микола – в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Петро – ім'я в перекладі з давньогрецької мови означає "скеля, камінь".

Феодосій – ім'я грецького походження, означає "Богом даний".

Іменини 5 жовтня: жіночі імена

В цей день в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 5 жовтня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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