Іменини 5 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 5 вересня відзначають чоловіки з іменами Єфрем, Іван, Іриней, Калиник, Лупп, Микола, Павло, Флорент, а також жінки на ім'я Єлизавета.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 5 вересня: чоловічі імена

Єфрем – ім'я єврейського походження, перекладається як "запліднив мене Бог".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Іриней – ім'я грецького походження; походить від "Ірінеос" – "мирний".

Калиник – ім'я грецького походження, перекладається як "той, що отримує славні перемоги", "прекрасний переможець".

Лупп – ім'я римського походження, перекладається як "вовк".

Микола – ім'я в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Павло – ім'я латинського походження, від лат. paulus – "малий", "невеликий".

Флорент – ім'я походить від латинського florentius – "квітучий".

Іменини 5 вересня: жіночі імена

Єлизавета – ім'я єврейського походження, перекладається як "Бог мій – клятва", "яка шанує Бога" або "заклинає Богом".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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