Іменини 5 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

Іменини вважаються духовним днем народження. Фото: Pixabay
День ангела 5 вересня відзначають чоловіки з іменами Єфрем, Іван, Іриней, Калиник, Лупп, Микола, Павло, Флорент, а також жінки на ім'я Єлизавета.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Єфрем – ім'я єврейського походження, перекладається як "запліднив мене Бог".
Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".
Іриней – ім'я грецького походження; походить від "Ірінеос" – "мирний".
Калиник – ім'я грецького походження, перекладається як "той, що отримує славні перемоги", "прекрасний переможець".
Лупп – ім'я римського походження, перекладається як "вовк".
Микола – ім'я в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".
Павло – ім'я латинського походження, від лат. paulus – "малий", "невеликий".
Флорент – ім'я походить від латинського florentius – "квітучий".
Єлизавета – ім'я єврейського походження, перекладається як "Бог мій – клятва", "яка шанує Бога" або "заклинає Богом".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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