Іменини 5 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 5 серпня відзначають чоловіки з іменами Андрій, Аполлон, Віталій, Федір, а також жінки з іменами Анна і Стелла.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 5 серпня: чоловічі імена

Андрій – ім'я грецького походження, перекладається як "мужній" або "відважний".

Аполлон – давньогрецьке ім'я, означає "здобич", "звільнений, вільний".

Віталій – ім'я походить від римського прізвиська Vitalis. Його значення – "життєвий" або "повний життя".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Іменини 5 серпня: жіночі імена

Анна – ім'я єврейського походження. Означає "блага, прихильна".

Стелла – латинське ім'я, утворене від "stellar", що в перекладі означає "зоряна".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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