Іменини 5 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 5 липня відзначають чоловіки з іменами Василь, Геннадій, Григорій, а також жінки з іменами Зіна, Уляна та Юлія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як варто назвати дитину, народжену цього дня, під яким ім'ям хрестити та кого вітають з іменинами.

Іменини 5 липня: чоловічі імена

Василь – ім'я грецького походження ("басилейос" – "царський, царствений").

Геннадій – ім'я походить від давньогрецького "геннадас" – "шляхетний", "шляхетного походження".

Григорій – ім'я грецького походження, утворене від слова "грегорео" – "не сплячий".

Іменини 5 липня: жіночі імена

Зіна – в перекладі з давньогрецької означає "належить Зевсу", "з роду Зевса", "народжена Зевсом", "божественна донька".

Уляна – ім'я латинського походження, утворене від Julianus – "Юліїв", "належить Юлію".

Юлія – ім'я взято з грецької мови ("хвиляста", "пухнаста") або з латинського ( "липнева", "з роду Юліїв").

Під такими іменами хрестять дітей, що народилися цього дня, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими та успішними.

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