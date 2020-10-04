Іменини 4 жовтня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 4 жовтня відзначають чоловіки з іменами Андрій, Данило, Дмитро, Кіндрат і Лаврентій. Жіночі імена на цю дату в церковному календарі не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 4 жовтня: чоловічі імена

Андрій – ім'я грецького походження, перекладається як "чоловік", "мужній".

Данило – ім'я біблійного походження, що походить від давньоєврейського імені Даніель, особистого імені пророка Даниїла. Буквальний переклад: "суддя мій Бог", "Бог мій суддя", "Бог є суддя".

Дмитро – ім'я грецького походження, означає "присвячений богині Деметрі" (давньогрецькій богині землі і родючості).

Кондрат – ім'я латинського походження, означає "широкоплечий".

Лаврентій – ім'я латинського походження, значення імені – "лаврентський", тобто житель стародавнього міста Лаврента; в переносному значенні – "латинський", "римський".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Іменини 4 жовтня: жіночі імена

В цей день в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 4 жовтня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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