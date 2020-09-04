Іменини 4 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

Анна Паскевич Свята 07:15, 4.09.2020

День ангела 4 вересня відзначають чоловіки з іменами Агафон, Олександр, Олексій, Василь, Григорій, Іван, Іоаким, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір, а також жінки з іменами Анфіса, Аріадна, Олена, Розалія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 4 вересня: чоловічі імена

Агафон – ім'я грецького походження; перекладається як "добро, благо".

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".

Василь – ім'я грецького походження ("басилейос" – "царський, царствений").

Григорій – ім'я грецького походження, утворене від слова "грегорео" – "пильную".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Іоаким – ім'я давньоєврейського походження, в перекладі означає "створений Яхве" або "поставлений Яхве".

Михайло – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Богуподібний", "хто як Бог" і "той, хто подібний до Бога".

Микола – ім'я в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Павло – ім'я латинського походження, від лат. paulus – "малий", "невеликий".

Стефан – форма імені Степан, що в перекладі з давньогрецької означає "вінок", "корона".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови означає "скеля, камінь".

Іменини 4 вересня: жіночі імена

Анфіса – грецьке ім'я, утворене від "анфос" – "квітка".

Аріадна – ім'я грецького походження. Перша частина імені перекладається як "найбільш", друга – "непорочна", "чиста", "священна", "приємна", "яка подобається".

Олена – ім'я грецького походження, трактується як "сонячний промінь" або "сонячне світло", "тростинний факел", "сяюча", "блискуча", "сонячна", "місячна", "вогненна", "обрана".

Розалія – латинське ім'я, означає "троянда", "свято квітів".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Раніше OBOZREVATEL публікував 10 цікавих фактів про губну помаду.

Коментувати
Lady Свята

Дивіться також

Нацрада позбавила ліцензії "Прямий FM": деталі рішення

В Україні визначили нові "червоні" зони карантину

Лукашенко заявив прем'єру РФ, що Меркель збрехала про Навального

Стало відомо розмір стипендії, яку хотіли платити батьку Зеленського

"Смотрящий" за Києвом Комарницький влаштував "допит" слідчому СБУ: в мережу злили відео