Іменини 4 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 4 вересня відзначають чоловіки з іменами Агафон, Олександр, Олексій, Василь, Григорій, Іван, Іоаким, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір, а також жінки з іменами Анфіса, Аріадна, Олена, Розалія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 4 вересня: чоловічі імена

Агафон – ім'я грецького походження; перекладається як "добро, благо".

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".

Василь – ім'я грецького походження ("басилейос" – "царський, царствений").

Григорій – ім'я грецького походження, утворене від слова "грегорео" – "пильную".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Іоаким – ім'я давньоєврейського походження, в перекладі означає "створений Яхве" або "поставлений Яхве".

Михайло – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Богуподібний", "хто як Бог" і "той, хто подібний до Бога".

Микола – ім'я в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Павло – ім'я латинського походження, від лат. paulus – "малий", "невеликий".

Стефан – форма імені Степан, що в перекладі з давньогрецької означає "вінок", "корона".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови означає "скеля, камінь".

Іменини 4 вересня: жіночі імена

Анфіса – грецьке ім'я, утворене від "анфос" – "квітка".

Аріадна – ім'я грецького походження. Перша частина імені перекладається як "найбільш", друга – "непорочна", "чиста", "священна", "приємна", "яка подобається".

Олена – ім'я грецького походження, трактується як "сонячний промінь" або "сонячне світло", "тростинний факел", "сяюча", "блискуча", "сонячна", "місячна", "вогненна", "обрана".

Розалія – латинське ім'я, означає "троянда", "свято квітів".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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