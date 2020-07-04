Іменини 4 липня: хто відзначає День янгола та як назвати дитину

День янгола 4 липня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Антон, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Павло, Феодор, Юліан, Юлій, а також жінки на ім'я Анастасія і Василиса.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 4 липня: чоловічі імена

Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".

Антон, церковна форма – Антоній. За однією з версії, походить від давньогрецького "змагатися", "вступати в бій".

Георгій – ім'я грецького походження, походить від "Георгіос" – "землероб".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Максим – ім'я має римські корені, означає "великий".

Микита – ім'я грецького походження, в перекладі означає "переможець".

Микола – ім'я грецького походження, буквальне значення – "переможець народів".

Павло – ім'я латинського походження, утворилося від латинського paulus – "малий", "невеликий".

Федір, Феодор – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Юлій – імовірно, значення імені взято з грецької мови, в якому означає "пухнастобородий".

Юліан – ім'я латинського походження, похідне від Юлій. Означає "з роду Юліїв" або "юліанець" (прихильник партії Цезаря).

Іменини 4 липня: жіночі імена

Анастасія – ім'я грецького походження, означає "повернення до життя, воскресіння, відродження" ("повернута до життя").

Василиса – походить від давньо-грецького "василісса, василинна" – дружина василевса, правителя; цариця, царствена.

Під такими іменами рекомендується хрестити дітей, що народилися цього дня, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими й успішними.

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