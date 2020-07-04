Іменини 4 липня: хто відзначає День янгола та як назвати дитину
День ангела вважається духовним днем народження. Ілюстративне фото / Pixabay
День янгола 4 липня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Антон, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Павло, Феодор, Юліан, Юлій, а також жінки на ім'я Анастасія і Василиса.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 4 липня: чоловічі імена
Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".
Антон, церковна форма – Антоній. За однією з версії, походить від давньогрецького "змагатися", "вступати в бій".
Георгій – ім'я грецького походження, походить від "Георгіос" – "землероб".
Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".
Максим – ім'я має римські корені, означає "великий".
Микита – ім'я грецького походження, в перекладі означає "переможець".
Микола – ім'я грецького походження, буквальне значення – "переможець народів".
Павло – ім'я латинського походження, утворилося від латинського paulus – "малий", "невеликий".
Федір, Феодор – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".
Юлій – імовірно, значення імені взято з грецької мови, в якому означає "пухнастобородий".
Юліан – ім'я латинського походження, похідне від Юлій. Означає "з роду Юліїв" або "юліанець" (прихильник партії Цезаря).
Іменини 4 липня: жіночі імена
Анастасія – ім'я грецького походження, означає "повернення до життя, воскресіння, відродження" ("повернута до життя").
Василиса – походить від давньо-грецького "василісса, василинна" – дружина василевса, правителя; цариця, царствена.
Під такими іменами рекомендується хрестити дітей, що народилися цього дня, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими й успішними.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в липні 2020 року: церковний календар.