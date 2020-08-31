Іменини 31 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 31 серпня відзначають чоловіки з іменами Георгій, Григорій, Денис, Євген, Єгор, Омелян, Іван, Іларіон, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михайло, Софрон, а також жінки на ім'я Уляна і Юлія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 30 серпня: чоловічі імена

Георгій – ім'я походить від давньогрецького слова "георгос", що означає "який обробляє землю", "хлібороб".

Григорій – ім'я грецького походження, утворене від слова "грегорео" – "пильную".

Денис – форма застарілого церковного імені Діонісій, яке, в свою чергу, походить від давньогрецького імені Діонісіос, що означає "який належить Діонісу".

Євген – в перекладі з давньогрецької означає "благородний" або "знатний".

Єгор – ім'я походить від імені Георгій.

Омелян – варіант імені Еміль, що походить від латинського aemulus – "суперник", "непоступливий", "ревний, пристрасний", "старанний", "противник".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Іларіон – ім'я грецького походження, трактується як "веселий" або "радісний".

Лавр – ім'я латинського походження, значення – "лаврове дерево", "перемога, торжество".

Лев – ім'я латинського слова або грецького походження, означає – "лев", цар звірів.

Лука – ім'я грецького походження, означає "світло", "світлий, що світиться" або "народжений на світанку".

Макар – ім'я грецького походження, означає "блаженний, щасливий".

Михайло – давньоєврейське ім'я, перекладається як "Богуподібний", "той, хто як Бог" і "той, хто подібний до Бога".

Софрон – ім'я грецького походження, в перекладі означає "розсудливий", "мудрий", "розумний".

Іменини 30 серпня: жіночі імена

Юлія – ім'я взято з грецької мови ("хвиляста", "пухнаста") або з латинської мови (лат. Iulia – "липнева" або "з роду Юліїв").

Уляна – ім'я вважається формою імені Юлія.

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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