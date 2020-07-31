Іменини 31 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 31 липня відзначають чоловіки з іменами Афанасій, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Степан, Ян. Жіночі імена в православному календарі на цю дату не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 31 липня: чоловічі імена

Афанасій – ім'я латинського походження, що означає "безсмертний".

Омелян, Еміліан, Еміль – ім'я давньоримського походження. Від лат. aemulus – "намагається не поступатися, суперник, ревний".

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Козьма – ім'я грецького походження, перекладається як "мир".

Леонтій – ім'я грецького походження, перекладається як "левиний".

Степан – ім'я грецького походження, означає "вінок, вінець, корона, діадема".

Ян – слов'янський варіант імені Іван.

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Іменини 31 липня: жіночі імена

У цей день в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 31 липня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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