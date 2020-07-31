Іменини 31 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
Іменини вважаються духовним днем народження людини. Фото: Pixabay
День ангела 31 липня відзначають чоловіки з іменами Афанасій, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Степан, Ян. Жіночі імена в православному календарі на цю дату не представлено.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 31 липня: чоловічі імена
Афанасій – ім'я латинського походження, що означає "безсмертний".
Омелян, Еміліан, Еміль – ім'я давньоримського походження. Від лат. aemulus – "намагається не поступатися, суперник, ревний".
Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".
Козьма – ім'я грецького походження, перекладається як "мир".
Леонтій – ім'я грецького походження, перекладається як "левиний".
Степан – ім'я грецького походження, означає "вінок, вінець, корона, діадема".
Ян – слов'янський варіант імені Іван.
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
Іменини 31 липня: жіночі імена
У цей день в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 31 липня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.
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