Іменини 30 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 30 вересня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Зінон, Іван, Іоанн, Ілля, Никодим, Ніл, Павло, Патермуфій, Пелій, Серафим, Федосій, а також жінки з іменами Віра, Надія, Любов, Софія, Агафоклія, Ірина, Федосія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 30 вересня: чоловічі імена

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Зінон, Зенон – ім'я грецького походження, означає "який належить Зевсу", "Зевсів", "божественний".

Іван, Іоанн – ім'я єврейського походження, перекладається як "Яхве (Бог) помилував", "Яхве нехай буде милостивий", "Благодать Божа".

Ілля – ім'я давньоєврейського походження, тлумачиться як "Мій Бог – Господь", "який вірить", "фортеця Господня" і "сила Божа".

Никодим – ім'я грецького походження, означає "який перемагає народ".

Ніл – ім'я грецького, давньоіндійського або галльського походження. Трактується як утворене від імені бога річки Ніл, сина бога Океана і богині Тетіс; а також "темний", "чорний", "мутний"; "хмарина", "чемпіон".

Павло – ім'я в перекладі з латинської мови означає "маленький", "незначний", "малюк".

Патермуфій – ім'я грецького походження, значення імені – "слава батька".

Пелій – ім'я грецького походження, значення імені – "старий, глиняний".

Серафим – біблійне ім'я, так називають шестикрилого ангела. У перекладі означає "вогненний".

Федосій – ім'я грецького походження; означає "даний Богом".

Іменини 30 вересня: жіночі імена

Віра – ім'я в перекладі з грецької мови означає "віра", "служіння Богу".

Надія – ім'я старослов'янського походження; калька з давньогрецького Елпіс ("надія"), імені ранньохристиянської святої.

Любов – ім'я старослов'янського походження; калька з давньогрецького Агапе ("любов"), імені ранньохристиянської святої.

Софія – ім'я в перекладі з давньогрецької мови означає "мудрість", "премудрість", "мудра".

Агафоклія – ім'я грецького походження, означає "добра і славна; хороша слава".

Ірина – ім'я в перекладі з давньогрецької мови означає "мир, спокій".

Федосія – грецьке ім'я, означає "Богом дана".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше між фігурою чоловіка та його батьківськими якостями було знайдено зв'язок.