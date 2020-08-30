Іменини 30 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 30 серпня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Філіп, а також жінки на ім'я Уляна, Юліана, Юлія, Роза.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 30 серпня: чоловічі імена

Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".

Дмитро – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "хлібороб" або "присвячений Деметрі" – давньогрецькій богині родючості та землеробства.

Ілля – версія біблійного імені Eliyahu, що означає "Мій Бог – Яхве".

Мирон – ім'я в перекладі з грецького означає "запашна смола".

Павло – ім'я латинського походження, від лат. paulus – "малий", "невеликий".

Філіп – ім'я грецького походження, перекладається як "той, хто любить коней".

Іменини 30 серпня: жіночі імена

Юлія – ім'я взято з грецької мови ("хвиляста", "пухнаста") або з латинської мови (лат. Iulia – "липнева" або "з роду Юліїв").

Уляна – ім'я вважається формою імені Юлія.

Юліана – ім'я латинського походження; походить від лат. Julianus – "Юліїв", присвійного прикметника від Julius, тобто "що належить Юлію".

Роза – ім'я походить від латинського rosa – троянда.

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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