Іменини 3 жовтня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 3 жовтня відзначають чоловіки з іменами Василь, Іван, Михайло, Олег, Федір, Ян, а також жінки на ім'я Тетяна.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 3 жовтня: чоловічі імена

Василь – ім'я грецького походження. Означає "царський"; "цар".

Іоанн (Іван) – ім'я єврейського походження, перекладається як "Яхве (Бог) помилував", "Яхве нехай буде милостивий", "Благодать Божа".

Михайло – ім'я єврейського походження, перекладається як "Богу подібний".

Олег – ім'я скандинавського походження, означає "святий", "священний". Також трактується як "щасливий", "світлий", "ясний".

Федір – ім'я грецького походження; перекладається як "дарований Богом", "Божий дар".

Ян – форма імені Іван.

Іменини 3 жовтня: жіночі імена

Тетяна – ім'я римського або грецького походження. Трактується як "пані з роду Татія" (царя); "упорядниця" або "засновниця".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими й успішними.

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