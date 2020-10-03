Іменини 3 жовтня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
День ангела 3 жовтня відзначають чоловіки з іменами Василь, Іван, Михайло, Олег, Федір, Ян, а також жінки на ім'я Тетяна.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 3 жовтня: чоловічі імена
Василь – ім'я грецького походження. Означає "царський"; "цар".
Іоанн (Іван) – ім'я єврейського походження, перекладається як "Яхве (Бог) помилував", "Яхве нехай буде милостивий", "Благодать Божа".
Михайло – ім'я єврейського походження, перекладається як "Богу подібний".
Олег – ім'я скандинавського походження, означає "святий", "священний". Також трактується як "щасливий", "світлий", "ясний".
Федір – ім'я грецького походження; перекладається як "дарований Богом", "Божий дар".
Ян – форма імені Іван.
Іменини 3 жовтня: жіночі імена
Тетяна – ім'я римського або грецького походження. Трактується як "пані з роду Татія" (царя); "упорядниця" або "засновниця".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими й успішними.
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