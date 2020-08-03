Іменини 3 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 3 серпня відзначають чоловіки з іменами Георгій, Євген, Єгор, Іван, Онисим, Петро, Семен, Федір, Ян, а також жінки з іменами Анна і Єфросинія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 3 серпня: чоловічі імена

Георгій – ім'я грецького походження, походить від "Георгіос" – "хлібороб".

Євген – в перекладі з давньогрецької означає "благородний, знатний".

Єгор – ім'я походить від імені Георгій.

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Онисим – ім'я грецького походження, означає "корисний, благочинний".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".

Семен – походить від стародавнього іудейського імені Симеон, що означає "той, що слухає", "почутий Богом", "Бог почув".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Ян – слов'янський варіант імені Іван.

Іменини 3 серпня: жіночі імена

Анна – ім'я єврейського походження. Означає "блага, прихильна".

Єфросинія – ім'я грецького походження, перекладається як "яка мислить благо, радісна".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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