Іменини 3 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
Іменини вважаються духовним днем народження людини. Фото: Pixabay
День ангела 3 серпня відзначають чоловіки з іменами Георгій, Євген, Єгор, Іван, Онисим, Петро, Семен, Федір, Ян, а також жінки з іменами Анна і Єфросинія.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 3 серпня: чоловічі імена
Георгій – ім'я грецького походження, походить від "Георгіос" – "хлібороб".
Євген – в перекладі з давньогрецької означає "благородний, знатний".
Єгор – ім'я походить від імені Георгій.
Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".
Онисим – ім'я грецького походження, означає "корисний, благочинний".
Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".
Семен – походить від стародавнього іудейського імені Симеон, що означає "той, що слухає", "почутий Богом", "Бог почув".
Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".
Ян – слов'янський варіант імені Іван.
Іменини 3 серпня: жіночі імена
Анна – ім'я єврейського походження. Означає "блага, прихильна".
Єфросинія – ім'я грецького походження, перекладається як "яка мислить благо, радісна".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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