Іменини 3 липня: хто святкує день ангела та як назвати дитину

День ангела 3 липня відзначають чоловіки з іменами Андрій, Дмитро, Іван, Афанасій, Гліб, Єлисей, Лука, Наум, Фома, Ян, а також жінки з іменами Інна, Римма і Пінна.

Як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого вітати з іменинами, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини 3 липня 2020 року: чоловічі імена

Андрій – ім'я грецького походження, означає "мужній, хоробрий".

Дмитро – ім'я грецького походження, що означає "присвячений богині Деметрі".

Іван – ім'я давньоєврейського походження. Його старовинна форма, Іоанн, перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Ян – слов'янський варіант імені Іван.

Афанасій – ім'я грецького походження, що означає "безсмертний".

Гліб – давньоруське ім'я скандинавського походження, означає "спадкоємець Бога".

Єлисей – ім'я давньоєврейського походження, походить від імені Еліша – "Бог – спасіння".

Лука – ім'я грецького походження. За однією версією, означає "світлий, що світиться" або "народжений на світанку", за іншою, – "людина з Луканії" (історична область в Італії).

Наум – чоловіче ім'я давньоєврейського походження, означає "втішений".

Фома – ім'я, утворене від Томас – грецької транскрипції арамейської імені, що означає "близнюк".

Іменини 3 липня 2020 року: жіночі імена

Інна – в перекладі з латинської ім'я означає "бурхливий потік", "плавати", "текти, протікати", "та, що плаває".

Римма – ім'я вважається давньоримським, яке, ймовірно було утворено від назви міста Риму і звучало як "римлянка".

Пінна – ім'я, за однією з версій, було запозичене з болгарської і скороченне від Деспіна (по-грецьки "пані").

Під такими іменами можна хрестити дітей, що народилися цього дня, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими та успішними.

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