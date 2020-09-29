Іменини 29 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
День ангела 29 вересня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Віктор, Григорій, Дорофій, Йосип, Ісак, Кукша, Купріян, Сергій і Состен, а також жінки з іменами Ефимія, Людмила, Мелітіна, Севастіана.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 29 вересня: чоловічі імена
Олексій – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "захисник", "який оберігає".
Віктор – ім'я латинського походження, перекладається як "переможець".
Григорій – ім'я грецького походження; перекладається як "не сплю".
Дорофей – ім'я грецького походження, перекладається як "Дар Божий".
Йосип – форма біблійного імені Йосеф, що означає "Нехай Господь воздасть", буквально "буде додано, додасться".
Ісаак – ім'я біблійного походження, в буквальному перекладі з івриту означає "той, який буде сміятися".
Кукша – слов'янське ім'я; назва птиці з сімейства горобиних.
Купріян – ім'я грецького походження; означає "кіпрський, з острова Кіпр".
Сергій – ім'я латинського походження, означає "високий" або "вельмишановний".
Сосфен – ім'я грецького походження, значення імені – "силу зберігає".
Іменини 29 вересня: жіночі імена
Ефимія – ім'я грецького походження, перекладається як "благочестива".
Людмила – слов'янське ім'я, походить від словосполучення "людям мила".
Мелітіна – ім'я грецького походження, значення імені – "всолоджена медом".
Севастіана – ім'я латинського або грецького походження. Трактується як "севастійська", "та, яка родом з Севастії" / "шановна", "священна", "присвячена".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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