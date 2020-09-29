Іменини 29 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 29 вересня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Віктор, Григорій, Дорофій, Йосип, Ісак, Кукша, Купріян, Сергій і Состен, а також жінки з іменами Ефимія, Людмила, Мелітіна, Севастіана.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 29 вересня: чоловічі імена

Олексій – ім'я в перекладі з давньогрецької означає "захисник", "який оберігає".

Віктор – ім'я латинського походження, перекладається як "переможець".

Григорій – ім'я грецького походження; перекладається як "не сплю".

Дорофей – ім'я грецького походження, перекладається як "Дар Божий".

Йосип – форма біблійного імені Йосеф, що означає "Нехай Господь воздасть", буквально "буде додано, додасться".

Ісаак – ім'я біблійного походження, в буквальному перекладі з івриту означає "той, який буде сміятися".

Кукша – слов'янське ім'я; назва птиці з сімейства горобиних.

Купріян – ім'я грецького походження; означає "кіпрський, з острова Кіпр".

Сергій – ім'я латинського походження, означає "високий" або "вельмишановний".

Сосфен – ім'я грецького походження, значення імені – "силу зберігає".

Іменини 29 вересня: жіночі імена

Ефимія – ім'я грецького походження, перекладається як "благочестива".

Людмила – слов'янське ім'я, походить від словосполучення "людям мила".

Мелітіна – ім'я грецького походження, значення імені – "всолоджена медом".

Севастіана – ім'я латинського або грецького походження. Трактується як "севастійська", "та, яка родом з Севастії" / "шановна", "священна", "присвячена".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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