Іменини 29 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

Іменини вважаються духовним днем народження. Фото: Pixabay
День ангела 29 серпня відзначають чоловіки з іменами Яким, Олександр, Герасим, Демид, Лаврентій, Степан, Яків, а також жінки на ім'я Анна.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Яким (Аким) – форма давньоєврейського імені Іоаким, яке означає "створений Яхве", "затверджений, поставлений Яхве" (Яхве – Бог).
Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".
Герасим – в перекладі з давньогрецької мови означає "шановний", "шанований", "старший".
Демид – ім'я грецького походження. Перекладається як "думка бога", "турбота бога".
Лаврентій (Лавр) – від лат. Laurens – "лаврентський", тобто житель Лаврента, стародавнього міста в Лациумі, в якому згідно з переказами розташовувалася резиденція легендарного царя Латина; в переносному значенні – "латинський", "римський".
Степан – у перекладі з давньогрецької означає "вінок", "корона".
Яків – біблійне ім'я, в буквальному перекладі з івриту означає "який слідує по п'ятах".
Анна – ім'я давньоєврейського походження. Означає "блага, прихильна".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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