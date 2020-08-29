Іменини 29 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 29 серпня відзначають чоловіки з іменами Яким, Олександр, Герасим, Демид, Лаврентій, Степан, Яків, а також жінки на ім'я Анна.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 29 серпня: чоловічі імена

Яким (Аким) – форма давньоєврейського імені Іоаким, яке означає "створений Яхве", "затверджений, поставлений Яхве" (Яхве – Бог).

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "який захищає людей".

Герасим – в перекладі з давньогрецької мови означає "шановний", "шанований", "старший".

Демид – ім'я грецького походження. Перекладається як "думка бога", "турбота бога".

Лаврентій (Лавр) – від лат. Laurens – "лаврентський", тобто житель Лаврента, стародавнього міста в Лациумі, в якому згідно з переказами розташовувалася резиденція легендарного царя Латина; в переносному значенні – "латинський", "римський".

Степан – у перекладі з давньогрецької означає "вінок", "корона".

Яків – біблійне ім'я, в буквальному перекладі з івриту означає "який слідує по п'ятах".

Іменини 29 серпня: жіночі імена

Анна – ім'я давньоєврейського походження. Означає "блага, прихильна".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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