Іменини 29 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину
День ангела 29 липня відзначають чоловіки з іменами Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, а також жінки з іменами Алевтина, Валентина, Матрона, Юліана, Юлія, Хіонія.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.
Іменини 29 липня: чоловічі імена
Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".
Павло – ім'я латинського походження, утворене від paulus – "малий", "невеликий".
Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".
Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".
Яків, Яків – біблійне єврейське ім'я, буквально означає "слідує по п'ятах, за кимось".
Іменини 29 липня: жіночі імена
Алевтина – ім'я грецького або латинського походження, перекладається як "відбивати, відбивати" або "відняти, відрізати".
Валентина – ім'я латинського походження. Означає "сильна", "здорова".
Матрона – ім'я латинського походження, в перекладі означає "поважна дама", "пані", "мати сім'ї", "матінка".
Юліана – ім'я латинського походження. Буквальне трактування звучить як "посланниця Юпітера".
Юлія – в перекладі з латинської мови означає "з роду Юліїв".
Хіонія – грецьке ім'я. Значення імені – "сніжна".
Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися цього дня, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.
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