Іменини 29 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 29 липня відзначають чоловіки з іменами Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, а також жінки з іменами Алевтина, Валентина, Матрона, Юліана, Юлія, Хіонія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 29 липня: чоловічі імена

Іван – ім'я давньоєврейського походження (від Іоанн). Перекладається як "Бог змилостивився, помилував".

Павло – ім'я латинського походження, утворене від paulus – "малий", "невеликий".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Яків, Яків – біблійне єврейське ім'я, буквально означає "слідує по п'ятах, за кимось".

Іменини 29 липня: жіночі імена

Алевтина – ім'я грецького або латинського походження, перекладається як "відбивати, відбивати" або "відняти, відрізати".

Валентина – ім'я латинського походження. Означає "сильна", "здорова".

Матрона – ім'я латинського походження, в перекладі означає "поважна дама", "пані", "мати сім'ї", "матінка".

Юліана – ім'я латинського походження. Буквальне трактування звучить як "посланниця Юпітера".

Юлія – в перекладі з латинської мови означає "з роду Юліїв".

Хіонія – грецьке ім'я. Значення імені – "сніжна".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися цього дня, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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