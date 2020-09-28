Іменини 28 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 28 вересня відзначають чоловіки з іменами Валеріан, Герасим, Іван, Леонід, Макар, Максим, Микита, Порфирій, Федот, Філофей, а також жінки з іменами Марія і Плакілла.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 28 вересня: чоловічі імена

Валеріан – ім'я латинського походження; означає "Валеріїв", "нащадок Валерія".

Герасим – ім'я в перекладі з давньогрецької мови означає "шановний", "шанований", "старший".

Іоанн (Іван) – ім'я єврейського походження, перекладається як "Яхве (Бог) помилував", "Яхве нехай буде милостивий", "Благодать Божа".

Леонід – ім'я давньогрецького походження. Значення звучить як "подібний до лева" або "син лева".

Макар – ім'я в перекладі з грецької означає "блаженний, щасливий" або "який благоденствує".

Максим – ім'я латинського походження. Значення імені – "найбільший, найвеличніший".

Микита – в перекладі з грецької ім'я означає "переможець".

Порфирій – ім'я грецького походження, перекладається як "багряний".

Федот – ім'я в перекладі з грецької мови означає "богоданний", "відданий, присвячений богам", "даний, подарований".

Філофей – ім'я грецького походження, перекладається як "боголюбивий".

Іменини 28 вересня: жіночі імена

Марія – давньоєврейське ім'я біблійного походження, походить від Маріам. Ім'я перекладається по-різному: "гіркота", "бунт", "пані", "улюблена, бажана".

Плакілла – ім'я грецького або латинського походження. Значення імені – "паляниця".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

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