Іменини 28 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 28 серпня відзначають жінки на ім'я Марія. Чоловічі імена в православному календарі на цю дату не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні та кого варто вітати з іменинами.

Іменини 28 серпня: жіночі імена

Марія – давньоєврейське ім'я біблійного походження, походить від Маріам. Ім'я перекладається по-різному: "гіркота", "бунт", "пані", "кохана, бажана".

Під таким ім'ям варто хрестити дівчаток, які народилися цього дня, щоб під опікою своєї святої покровительки вони росли щасливими і успішними.

Іменини 28 серпня: чоловічі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому хлопчика, який народився 28 серпня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих чоловічих іменин святих.

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