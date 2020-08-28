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Іменини 28 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
1,3 т.
День ангела вважається духовним днем народження

День ангела вважається духовним днем народження. Pixabay

День ангела 28 серпня відзначають жінки на ім'я Марія. Чоловічі імена в православному календарі на цю дату не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні та кого варто вітати з іменинами.

Іменини 28 серпня: жіночі імена

Марія – давньоєврейське ім'я біблійного походження, походить від Маріам. Ім'я перекладається по-різному: "гіркота", "бунт", "пані", "кохана, бажана".

Під таким ім'ям варто хрестити дівчаток, які народилися цього дня, щоб під опікою своєї святої покровительки вони росли щасливими і успішними.

Іменини 28 серпня: чоловічі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому хлопчика, який народився 28 серпня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих чоловічих іменин святих.

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