Іменини 28 липня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 28 липня відзначають чоловіки з іменами Василь, Володимир, Петро, Устин, а також жінки з іменами Агрипина, Ада, Матрона.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену цього дня, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 28 липня: чоловічі імена

Василь – ім'я грецького походження ("басилейос" – "царський, царствений").

Володимир – ім'я давньоруського походження. Трактується як "той, що володіє світом".

Петро – в перекладі з давньогрецької мови – "скеля, камінь".

Устин, Юстиніан – ім'я походить від латинського імені Юстинус, яке, в свою чергу, утворене від слова "юстус" – "справедливий", "праведний".

Іменини 28 липня: жіночі імена

Агрипина – ім'я латинського походження, форма чоловічого імені Агриппа. За однією з версій, позначало дітей, що народилися вперед ногами

Ада – давньоєврейське ім'я, форма імені Адена, яке означає "прикраса".

Матрона – ім'я латинського походження, в перекладі означає "поважна дама", "пані", "мати сім'ї", "матінка".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які поради з догляду за собою є фейком: п'ять б'юті-міфів.