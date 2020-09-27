Іменини 27 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 27 вересня відзначають чоловіки з іменами Іван та Ян. Жіночі імена на цю дату в церковному календарі не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 27 вересня: чоловічі імена

Іоанн (Іван) – ім'я єврейського походження, перекладається як "Яхве (Бог) помилував", "Яхве нехай буде милостивий", "Благодать Божа".

Ян – форма імені Іван.

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Іменини 27 вересня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 27 вересня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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