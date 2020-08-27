Іменини 27 серпня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 27 серпня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Міхей, Микола, Семен, Федір, а також жінки з іменами Єва і Євдокія.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні та кого варто вітати з іменинами.

Іменини 27 серпня: чоловічі імена

Олександр – ім'я грецького походження, в перекладі означає "той, що захищає людей".

Олексій – ім'я грецького походження, означає "захищати", "відбивати", "запобігати".

Аркадій – ім'я має грецьке походження, тлумачиться як "пастух", або ще "житель Аркадії".

Василь – ім'я грецького походження ("басилейос" – "царський, царствений").

Володимир – слов'янське ім'я, трактується як "той, що володіє світом".

Матвій – перекладі з староєврейського означає "дар Яхве", "дар Божий", "божа людина".

Міхей – коротка форма імені "Міхаель", в перекладі з івриту означає "Хто подібний до Бога?".

Микола – ім'я в перекладі з грецької мови означає "переможець народів".

Семен – ім'я біблійного походження (від Симон), означає "почутий", іноді трактується як "той, що слухає".

Федір – ім'я грецького походження, перекладається як "дар Божий".

Іменини 27 серпня: жіночі імена

Єва – ім'я походить від давньоєврейського імені Хава, що означає "яка дає життя", "життя".

Євдокія – ім'я грецького походження. Утворено від імені Еудокіа, що означає "благовоління".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків і дівчаток, які народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені знайшли вітамін, який рятує від запаморочення.