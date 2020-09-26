Іменини 26 вересня: хто святкує День ангела та як назвати дитину

День ангела 26 вересня відзначають чоловіки з іменами Валеріан, Гордіан, Єрофій, Ізот, Ілля, Корнилій, Кронід, Леонтій, Лук'ян, Петро, Серапіон, Стратонік. Жіночі імена на цю дату в церковному календарі не представлено.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як краще назвати дитину, народжену в цей день, яке ім'я дати при хрещенні і кого варто вітати з іменинами.

Іменини 26 вересня: чоловічі імена

Валеріан – ім'я латинського походження; означає "Валеріїв", "нащадок Валерія".

Гордіан – ім'я грецького походження, походить від Гордій, значення якого звучить як "цар" або "повелитель".

Єрофій – ім'я грецького походження, означає "освячений Богом".

Ізот – ім'я грецького походження, означає "який дає життя", "життєдайний".

Ілля – ім'я давньоєврейського походження, тлумачиться як "Мій Бог – Господь", "вірянин", "фортеця Господня" і "сила Божа".

Корнилій – ім'я латинського походження, перекладається як "ріг" або "ягода кизилу".

Кронід – ім'я грецького походження. Значення – "син Кроноса, батька Зевса".

Леонтій – давньогрецьке ім'я, означає "лев", "левиний", "подібний до лева".

Лук'ян – ім'я латинського походження; перекладається як "син Луки", "який належить Луці".

Петро – ім'я в перекладі з давньогрецької мови означає "скеля, камінь".

Серапіон – ім'я грецького походження; один з епітетів верховного бога Юпітера.

Стратонік – чоловіче грецьке ім'я, значення імені – "воїнства переможець".

Під такими іменами варто хрестити хлопчиків, що народилися в цей день, щоб під опікою свого святого покровителя вони росли щасливими і успішними.

Іменини 26 вересня: жіночі імена

Цього дня в церковному календарі немає жіночих імен, тому дівчинку, яка народилася 26 вересня, варто називати і хрестити виходячи з найближчих жіночих іменин святих.

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